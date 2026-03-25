Salah odchodzi z Liverpoolu. Agent zabrał głos w sprawie nowego klubu

Mohamed Salah ogłosił odejście z Liverpoolu, a jego przyszłość stała się jednym z głównych tematów medialnych. Głos w sprawie zabrał agent zawodnika, który stanowczo odniósł się do pojawiających się informacji.

Salah przed wyborem nowego klubu

Mohamed Salah potwierdził, że po sezonie 2025/26 opuści Liverpool, kończąc dziewięcioletnią przygodę z klubem. Decyzja wywołała falę spekulacji dotyczących jego kolejnego kierunku. W mediach szybko zaczęły pojawiać się doniesienia o możliwych transferach. Najczęściej wskazywano na Arabię Saudyjską oraz MLS, ale także topowe kluby z Europy. Sytuacja stała się bardzo dynamiczna.

Na te informacje zareagował agent piłkarza Ramy Abbas. – Nie wiemy, gdzie Mohamed będzie grał w przyszłym sezonie – przekazał. Wypowiedź była jednoznaczna i miała uciąć wszelkie domysły. Agent poszedł o krok dalej i zwrócił się bezpośrednio do odbiorców. – To oznacza, że nikt inny też tego nie wie – podkreślił. Jednocześnie ostrzegł przed wiarą w niesprawdzone doniesienia.

Mimo braku decyzji zainteresowanie piłkarzem pozostaje ogromne. Salah będzie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku, a walka o jego podpis zapowiada się jako jeden z głównych tematów lata.

Na ten moment zawodnik koncentruje się jednak na zakończeniu przygody z Liverpoolem. Ostateczna decyzja dotycząca przyszłości ma zostać ogłoszona dopiero wtedy, gdy sam piłkarz uzna to za właściwy moment.

Zobacz również: Como coraz bliżej Ligi Mistrzów. Awans może wywołać poważne problemy