W Juventusie wrze. Odmienne wizje mogą zakończyć erę Spallettiego

Juventus przeżywa wyjątkowy moment, w którym Damien Comolli i Luciano Spalletti muszą wspólnie poprowadzić klub do Ligi Mistrzów. Według "Calciomercato" ich odmienne wizje futbolu mogą zadecydować o losach całego projektu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus między danymi Comollego a intuicją Spallettiego

Juventus stoi przed nietypowym wyzwaniem. Damien Comolli i Luciano Spalletti reprezentują dwa różne światy, ale to właśnie oni mają podnieść Bianconerich z kryzysu. Jeden polega na danych i algorytmach. Drugi pracuje na boisku, gdzie liczy się doświadczenie i bezpośredni kontakt z zespołem.

Juventus usłyszał ostatnio jasne reguły Comollego. Nowy dyrektor przypomniał, że skuteczna analiza danych wymaga pełnego porozumienia między zarządem i trenerem. – Kluczowe jest pełne zgranie wszystkich szczebli klubu. Największym problemem bywa relacja między trenerem i zarządem – przyznał. Zaznaczył też, że każdy trener musi zaakceptować procesy oparte na danych. – Pracujemy w określony sposób. Jeśli to komuś nie odpowiada, lepiej się rozstać – dodał.

Comolli wyjaśnił również, jak patrzy na zawodników. Według niego dane mogą określić osobowość piłkarza i pokazać, kto potrafi współpracować z partnerami. – Przyszłość to analiza połączeń między jedenastoma piłkarzami. Gdy zrozumiemy te relacje, zmienimy cały futbol – uważa.

Spalletti patrzy na piłkę inaczej. Opiera się na intuicji, doświadczeniu i bezpośredniej obserwacji zawodnika. W ten sposób przez lata pracował z Walterem Sabatinim, który ufał talentowi i ludzkim instynktom. Teraz trener musi dopasować się do nowej filozofii, jednocześnie zachowując własne metody. Jego kontrakt do czerwca 2026 jest świadomą próbą sprawdzenia, czy te wizje mogą się połączyć.

W tle pozostaje pytanie o dobór piłkarzy. Comolli twierdzi, że talent bywa częstszy u osób urodzonych później w roku. Przykład Messiego i Ronaldo pokazuje jednak, że intuicja nadal ma znaczenie. I to właśnie pogodzenie danych z doświadczeniem zdecyduje, czy Juventus odzyska dawną siłę.

