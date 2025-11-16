UEFA stawia na Polaków! Marciniak i jego ekipa w ważnym starciu

Szymon Marciniak kolejny raz będzie mógł zaprezentować się na światowej scenie. Polski sędzia poprowadzi ważny mecz w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak będzie arbitrem spotkania Szkocja – Dania

Szymon Marciniak w tym sezonie miał już okazję prowadzić dwa spotkania w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu w Ameryce Północnej. Jeden mecz sędziował we wrześniu i jeden przy okazji październikowych starć. UEFA przekazała, że polski sędzia będzie miał okazję poprowadzić jedno z wtorkowych spotkań.

Źródło poinformowało, że Marciniak będzie arbitrem głównym meczu Szkocja – Dania, które odbędzie się o godzinie 20:45 na Hampden Park w Glasgow. W trakcie trwających kwalifikacji Marciniak prowadził też starcia Szwajcaria – Kosowo (4:0) i Norwegia – Izrael (5:0).

Czołowemu polskiemu sędziemu pomagać będą we wtorkowym starciu rodacy. Na liniach sędziami będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Z kolei sędzią technicznym będzie Paweł Raczkowski. Za system VAR odpowiedzialni będą Tomasz Kwiatkowski i Daniel Stefański.

Marciniak nie będzie jedynym polskim sędzią, który w tym tygodniu poprowadzi mecz międzypaństwowy. Okazję do wykazania się będzie miał także Damian Sylwestrzak. 33-latek poprowadzi starcie z udziałem Białorusi i Grecji. Jego asystentami będą Paweł Sokolnicki i Adam Karasewicz, a sędzią technicznym wybrano Patryka Gryckiewicza. Za wideoweryfikację odpowiadać będą natomiast Piotr Lasyk i Paweł Malec. Potyczka w Zalaegerszegu również zacznie się o godzinie 20:45.

