Urbański oceniony. Nie tego się spodziewał w nowym klubie

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański zmienił klub. Jak sobie radzi?

Kacper Urbański bez wątpienia stał się jednym z największych objawień 2024 roku. Ofensywny pomocnik najpierw zwrócił na siebie uwagę kibiców włoskiej Serie A, występując w barwach Bolognii, a następnie otrzymał powołanie do reprezentacji Polski od Michała Probierza. Ostatecznie znalazł się w kadrze na Euro 2024 w Niemczech, gdzie był jednym z wyróżniających się zawodników Biało-Czerwonych.

Później jednak, już w nowym sezonie pozycja Urbańskiego w klubie zaczęła słabnąć, a to za sprawą zmiany szkoleniowca. Vincenzo Italiano coraz mniej stawiał na naszego pomocnika i finalnie został on w zimowym okienku transferowym wypożyczony do AC Monzy. W ostatniej ekipie ligi włoskiej Polak ma się odbudować, ale do tej pory jego występy są oceniane mocno przeciętnie.

– Przez pierwszą połowę nie był zbyt bardzo widoczny, ale w drugiej odsłonie się to zmieniło. Potrafił się zdystansować i postawić na ofensywą grę – napisał serwis “Tuttomercato.web” na temat występu Polaka w ostatnim starciu z Lecce.

20-letni Urbański w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań i zdobył jednego gola. Dla Monzy ma cztery mecze. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na siedem milionów euro.

