Barcelona zdecydowała. Lewandowski przedłuży kontrakt na kilku warunkach

Independent Photo Agency / Alam Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z nową umową w Barcelonie do 2027 roku

Robert Lewandowski bez cienia wątpliwości pod wodzą Hansiego Flicka bardzo się rozwinął. Napastnik Barcelony w tym sezonie pomimo 36 lat na karku prezentuje się bardzo dobrze i jest to i tak dość eufemistyczne określenie. Do tej pory kapitan reprezentacji Polski zdobył 31 goli i zanotował trzy asysty w 33 meczach. Oznacza to, że pewnie zmierza po koronę króla strzelców La Liga i ma szansę na to samo osiągnięcie w Lidze Mistrzów.

Nie jest jednak tajemnicą, że umowa Roberta Lewandowskiego z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Wówczas Polak będzie miał już prawie 38 lat, stąd od jakiegoś czasu intensywnie dyskutuje się na temat przedłużenie jego kontraktu. Według katalońskiego “SPORTU” decyzja w tej sprawie już zapadła. Jak poinformowali dziennikarze z Hiszpanii, Barcelona zdecydowała, że chce przedłużyć współpracę z Lewandowskim o kolejny sezon, a więc do końca czerwca 2027 roku. Napastnik będzie miał wtedy niespełna 39 lat.

WIDEO: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Jak przekazano, kontrakt będzie zawierał szereg premii uzależnionych od strzelonych goli i liczby rozegranych spotkań. Przede wszystkim zostanie zawarta jednak klauzula umożliwiającą zarówno klubowi, jak i samemu zawodnikowi rozwiązanie umowy latem 2026 roku. Co więcej, wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego ma zostać rozłożone pomiędzy 2026 a 2027 rok.

Decyzja ta wiąże się z kilkoma powodami. Przede wszystkim władze Blaugrany są zadowolone ze sportowej postawy Lewandowskiego i tego, jak prezentuje się w szatni. Z drugiej strony w klubie wszyscy zdają sobie także sprawę z tego, że w obecnej sytuacji finansowej trudno będzie pozyskać do zespołu lepszego napastnika od Polaka.

Zobacz także: Real zdecydował ws. następcy Viniciusa. Absolutna gwiazda