Barcelona marzy o wielkim transferze. To nazwisko elektryzuje Europę

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Josko Gvardiol na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona może w najbliższych miesiącach podjąć próbę przeprowadzenia jednego z najgłośniejszych transferów na rynku. Jak informuje hiszpańskie radio Cope, klub z Camp Nou wykazuje duże zainteresowanie pozyskaniem Josko Gvardiola. Chorwat obecnie jest zawodnikiem Manchesteru City. Defensor od dłuższego czasu należy do grona najbardziej cenionych obrońców w Europie i nieprzypadkowo znajduje się w kręgu zainteresowań największych klubów kontynentu.

Według informacji źródła, władze Barcelony uważnie monitorują sytuację 23-letniego piłkarza i rozważają możliwość złożenia oferty w przypadku pojawienia się realnej szansy na transfer. Co prawda Gvardiol pozostaje ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Josepa Guardiolę, to Man City może być skłonny do rozmów, jeśli uzna, że sprzedaż zawodnika będzie korzystnym rozwiązaniem z perspektywy długoterminowej.

Nie jest tajemnicą, że Chorwat od lat przyciąga uwagę europejskich gigantów. W przeszłości jego nazwisko łączono między innymi z Bayernem Monachium oraz Realem Madryt. Królewscy byli zainteresowani sprowadzeniem obrońcy jeszcze w 2023 roku. Ostatecznie wyścig o podpis piłkarza wygrał jednak Manchester City, który zapłacił RB Lipsk mniej więcej 90 milionów euro. Teraz temat przyszłości defensora ponownie wraca na pierwsze strony sportowych mediów.

Bayern również nie rezygnuje z obserwowania sytuacji reprezentanta Chorwacji. Ogólnie w Niemczech pojawiają się informacje sugerujące, że Monachijczycy chętnie zobaczyliby Gvardiola ponownie w Bundeslidze. Konkurencja o jego podpis może więc okazać się bardzo duża.

W minionym sezonie obrońca wystąpił w 24 spotkaniach Obywateli we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst, potwierdzając swoją wartość nie tylko w defensywie, ale również pod bramką rywali. Rynkowa wartość piłkarza wynosi mniej więcej 70 milionów euro.