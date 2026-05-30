Salah usłyszał ofertę. Jej szczegóły robią ogromne wrażenie

08:37, 30. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Nicolo Schira

Mohamed Salah znalazł się na celowniku jednego z saudyjskich klubów, który przedstawił mu lukratywną ofertę kontraktu. O szczegółach poinformował Nicolo Schira.

Mohamed Salah
fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Chcą przekonać Salaha za wszelką cenę. Padła wyjątkowa propozycja

Mohamed Salah może wkrótce stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji w swojej karierze. Jak informuje włoski dziennikarz i ekspert transferowy Nicolo Schira, reprezentant Egiptu otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę od klubu z Arabii Saudyjskiej. Ten nie ustaje w staraniach o sprowadzenie gwiazdy Liverpoolu.

Według informacji przekazanych przez znanego insidera, przedstawiciele saudyjskiego futbolu ponownie skontaktowali się z piłkarzem w ostatnich dniach. Ich celem jest przekonanie 32-latka do kontynuowania kariery na Bliskim Wschodzie. Propozycja zakłada podpisanie długoterminowego kontraktu obowiązującego do 2028 roku, z możliwością przedłużenia współpracy o kolejny sezon, aż do 2029 roku.

Źródło podaje, że zainteresowany klub liczy na pozyskanie Salaha na zasadzie wolnego transferu po jego rozstaniu z Liverpoolem. W mediach od pewnego czasu pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości Egipcjanina, a niektóre doniesienia sugerowały nawet, że zawodnik mógł już rozegrać swój ostatni mecz w koszulce The Reds. Na ten moment nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia takiego scenariusza.

Salah od lat pozostaje jedną z największych gwiazd Premier League i symbolem sukcesów Liverpoolu. Jego ewentualne odejście byłoby ogromnym wydarzeniem zarówno dla angielskiego klubu, jak i całego europejskiego rynku transferowego. Saudyjskie ekipy już wcześniej próbowały sprowadzić Egipcjanina, jednak dotychczas bez powodzenia.

W sezonie 2025/2026 skrzydłowy wystąpił w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 12 bramek i zanotował 10 asyst, pozostając jednym z kluczowych zawodników drużyny z Anfield Road.

