Skorupski rozmawia z klubem. Jaka przyszłość czeka bramkarza?

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski przedłuży kontrakt z Bologną

Łukasz Skorupski to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych bramkarzy z Polski, który jeszcze gra w piłkę. Nasza kadra i ogólnie nasz kraj zawsze słynął z dobrego szkolenia graczy na tę pozycję, czego właśnie obecny numer jeden Biało-Czerwonych jest doskonałym przykładem. Bardzo długo zajęło mu wywalczenie sobie pierwszego miejsca w zespole narodowym przez fakt, że wcześniej panowała dominacja Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego.

Niemniej teraz popularny „Skorup” może cieszyć się z gry w reprezentacji Polski. Niezależnie jednak od tego, co wydarzyło się w kadrze, to nigdy nie mógł on narzekać na swoją sytuację klubową, bowiem od lat trzyma stały, wysoki poziom. Teraz z tego powodu Bologna chce z nim przedłużyć kontrakt. Według informacji przekazanych przez „Corriere dello Sport”, w sprawie nowej umowy Łukasza Skorupskiego toczą się obecnie rozmowy i najpewniej wygasający latem kontrakt zostanie przedłużony.

Łukasz Skorupski w tym sezonie rozegrał już osiem spotkań, w których zanotował dwa czyste konta. 34-letni golkiper na koncie ma już 260 występów dla zespołu z Bolonii oraz ponad 310 gier na poziomie Serie A.

