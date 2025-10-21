Skorupski i spółka chwilowo bez trenera. Italiano trafił do szpitala

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Vincenzo Italiano

Italiano trafił do szpitala ze względu na zapalenie płuc

Bologna w tym tygodniu ma zaplanowane dwa spotkania. W czwartek Rossoblu zmierzą się na wyjeździe z FCSB w ramach 3. kolejki Ligi Europy. Natomiast w niedzielę również w delegacji rozegrają mecz ligowy z Fiorentiną. W obu przypadkach na ławce trenerskiej nie usiądzie Vincenzo Italiano. 47-latek w poniedziałek (20 października) trafił do szpitala, gdzie spędzi kilka dni.

Klub poinformował, że Italiano zmaga się z zapaleniem płuc. Jego stan na szczęście poprawia się z dnia na dzień. W szpitalu ma spędził około pięciu dni. Na ten moment nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do pracy z zespołem.

„Wczoraj Vincenzo Italiano został hospitalizowany w Szpitalu Klinicznym Sant’Orsola-Malpighi na oddziale pulmonologii, kierowanym przez prof. Stefano Navę, z powodu zapalenia płuc, prawdopodobnie pochodzenia bakteryjnego i niezwiązanego z COVID-19. Rozpoczęto ukierunkowane leczenie antybiotykowe. Trener ma pozostać w szpitalu przez około pięć dni. Jego stan stopniowo się poprawia, a w najbliższych dniach zostaną przekazane kolejne informacje. W imieniu całego klubu przesyłamy Vincenzo najlepsze życzenia i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisała Bologna na oficjalnej stronie klubu.

Podopieczni Vincenzo Italiano bardzo dobrze rozpoczęli sezon. Na ten moment zajmują 5. miejsce w Serie A z dorobkiem 13 punktów. Jednym z kluczowych zawodników Rossoblu jest Łukasz Skorupski. Reprezentant Polski niedawno przedłużył kontrakt z klubem.