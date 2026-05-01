Real Madryt zdecydował. On zagra z Mbappe i Viniciusem

Real Madryt już wie, kto w przyszłym sezonie stworzy pierwszą linię drużyny. Pewne miejsce w składzie mają Kylian Mbappe i Vinicius Junior. Diario AS podaje nazwisko trzeciego piłkarza.

Real Madryt wybrał „dziewiątkę”

Wobec poważnej kontuzji Rodrygo, Real Madryt musiał zmienić plany. Alvaro Arbeloa nie może korzystać z usług Brazylijczyka od początku marca. Dlatego Królewscy regularnie wystawiają, do gry duet napastników, którymi są Kylian Mbappe i Vinicius Junior. Jednak od przyszłego sezonu Los Blancos znowu mają straszyć rywali ofensywnym tercetem.

Kto dołączy do Mbappe i Viniciusa? Diario AS przekonuje, że centralne miejsce w ataku Madrytczyków zajmie Endrick. 19-latek obecnie przebywa na wypożyczeniu w Olympique Lyon, jednak po zakończeniu rozgrywek wróci do stolicy Hiszpanii. Jego dorobek we Francji to 18 meczów, siedem goli i siedem asyst.

Wychowanek Palmeiras miał otrzymać obietnicę regularniej gry. Real nie zamierza ponownie wypożyczać reprezentanta Canarinhos, który do momentu przenosin do Ligue 1 mierzył się z brakiem zaufania kolejnych szkoleniowców.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie w pierwszej linii Los Blancos zobaczymy Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora i Endricka, który dołączył do stołecznej ekipy w lecie 2024 roku za blisko 50 milionów euro.