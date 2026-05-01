Real obserwuje cztery gwiazdy. Problemem cena

Real Madryt obserwuje czterech zawodników, którzy mogą wzmocnić środek defensywy w letnim okienku. Miguel Serrano ujawnia nazwiska obrońców i przekonuje, że problemem może być ich cena.

Real Madryt chce wzmocnić defensywę

Królewscy w tym sezonie prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zmiana na stanowisku trenera nie pomogła. Real Madryt nie zakończy rozgrywek z ani jednym trofeum. Konieczne są wzmocnieni. Los Blancos potrzebują zwiększyć rywalizację przede wszystkim w szeregach obronnych.

Kto może trafić na Estadio Santiago Bernabeu? Miguel Serrano przekonuje, że Madrytczycy obserwują przynajmniej czterech środkowych defensorów. Znamy ich nazwiska. To Alessandro Bastoni, Murillo, Cristian Romero i Micky van de Ven.

Reprezentant Włoch jest wyceniany na 70 milionów euro, Brazylijczyk i Argentyńczyk mogą kosztować przynajmniej 50 milionów, natomiast Holender nie odejdzie z Tottenhamu za mniej niż 65 milionów. Nic nie wskazuje na to, by obecni pracodawcy wspomnianych piłkarzy mieli w planach obniżenie swoich oczekiwań finansowych.

To, jak twierdzi Serrano, zdecydowanie utrudni Królewskim finalizację transferów z udziałem obserwowanych zawodników. Real nie zamierza sięgać do budżetu aż tak głęboko.