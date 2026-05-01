Pankov odchodzi z Legii Warszawa. Oto powód

16:17, 1. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Radovan Pankov opuści latem Legię Warszawa po wygaśnięciu kontraktu. Marcin Szymczyk na Kanale Sportowym zdradził, że Wojskowi zbyt późno zdecydowali się na rozmowy o przyszłości.

Radovan Pankov
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Radovan Pankov

Pankov opuści Legię Warszawa!

Legia Warszawa w tym sezonie walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Na ten moment zajmują 15. miejsce w tabeli z punktem przewagi nad Widzewem Łódź. Z powodu słabego sezonu, a także słabej sytuacji finansowej zarząd wstrzymał rozmowy kontraktowe z większością zawodników. Wśród nich jest m.in. Radovan Pankov, który prawdopodobnie zmieni barwy klubowe.

O powodach odejścia z Legii Warszawa opowiedział Marcin Szymczyk na Kanale Sportowym. Okazuje się, że Wojskowi zbyt późno określili się, czy chcą zatrzymać go w klubie. Dlatego obrońca wcześniej podjął decyzję i zdecydował się na azjatycki kierunek.

Pankov w styczniu usłyszał, że rozmowy na temat umów są zawieszone ze względu na finanse i sytuację w tabeli. Zawodnicy w marcu i kwietniu też usłyszeli, że nie ma jeszcze powrotu do rozmów. On chciał się na coś zdecydować, więc skoro mial inne oferty, to zdecydował się na Azję – mówił Marcin Szymczyk na Kanale Sportowym.

Pankov gra w Legii od 2023 roku. Łącznie w barwach stołecznego klubu rozegrał 98 meczów, w których strzelił 5 goli i zaliczył 7 asyst. Wcześniej był związany m.in. z Crveną Zvezdą Belgrad, Vojvodiną Novi Sad, Cukaricki czy Radnicki Nis.

Po sezonie z Legią pożegna się prawdopodobnie Kacper Tobiasz i Bartosz Kapustka. Niepewna jest także przyszłość Juergena Elitima, Jean-Pierre Nsame, Artura Jędrzejczyka, Patryka Kuna oraz Rafała Augustyniaka.

