Juventus marzy o tym piłkarzu. Real jest gotowy do rozmów

Juventus ponownie kieruje uwagę na młodego napastnika Realu Madryt przed letnim oknem. Według Tuttosport klub widzi w nim odpowiedź na problemy ofensywne, ale nie jest jedynym chętnym.

Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Gonzalo Garcia na celowniku Juventusu

Juventus od miesięcy monitoruje rozwój Gonzalo Garcii i nie rezygnuje z tego tropu. Napastnik zwrócił na siebie uwagę podczas Klubowych Mistrzostw Świata. To właśnie jego gol wyeliminował z turnieju zespół prowadzony wtedy przez Igora Tudora. Zawodnik z rocznika 2004 pasuje do profilu poszukiwanego przez klub. Jest młody i ma duży potencjał rozwoju. Wyróżnia go także skuteczność pod bramką, której brakuje obecnej ofensywie Juventusu.

Pierwsze kontakty między stronami pojawiły się już w styczniu. Wtedy jednak Real Madryt wstrzymał wszelkie rozmowy przez zmiany trenerskie. Odejście Xabiego Alonso i zatrudnienie Alvaro Arbeloi ograniczyło jednak minuty Garcii. Sytuacja piłkarza zaczęła się komplikować przez częste pobyty na ławce. To skłoniło go do rozważenia przyszłości poza Madrytem. Juventus ponownie uaktywnił się w tym temacie i obserwuje rozwój wydarzeń.

Konkurencja w walce o napastnika jest znacząca i obejmuje kluby z Anglii oraz Borussię Dortmund. W Serie A zainteresowanie wykazuje także Roma. Jej sytuacja organizacyjna może jednak działać na korzyść Juventusu.

Real Madryt rozważa różne scenariusze dotyczące przyszłości swojego wychowanka. Możliwa jest sprzedaż za większą kwotę lub transfer z opcją odkupu w przyszłości. Taki model był już stosowany przy innych transakcjach i może wrócić także w tym przypadku.

