Motor Lublin – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2026)

Motor Lublin - Lech Poznań: typy i kursy na mecz 31. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (2 maja) o godzinie 20:15.

Motor – Lech, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór odbędzie się bardzo ciekawe starcie w ramach 31. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Motor Lublin przed własną publicznością zmierzy się z Lechem Poznań. Goście wciąż liczą się w walce o tytuł mistrzowski, dlatego każdy punkt w końcówce sezonu ma dla nich ogromne znaczenie. Z kolei podopieczni Mateusza Stolarskiego w ostatnich tygodniach wyraźnie obniżyli loty i mają jedynie niewielką przewagę nad strefą spadkową. To sprawia, że obie drużyny wyjdą na boisko niezwykle zmotywowane, co zapowiada zacięte i emocjonujące widowisko.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Motor – Lech, ostatnie wyniki

Motor Lublin ewidentnie nie jest w formie. Podopieczni Mateusza Stolarskiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Zagłębiem Lubin), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Radomiakiem Radom oraz 1:1 z Rakowem Częstochowa), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z GKS-em Katowice i 0:2 z Widzewem Łódź).

Lech Poznań natomiast idzie jak burza. W pięciu ostatnich spotkaniach Kolejorz odniósł trzy zwycięstwa (4:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, 2:1 z Pogonią Szczecin oraz 4:0 z Legią Warszawa), a także zaliczył dwa remisy (0:0 z Jagiellonią Białystok i 3:3 z GKS-em Katowice).

Motor – Lech, historia

Historia rywalizacji Motoru Lublin z Lechem Poznań nie jest szczególnie bogata, ponieważ obie drużyny przez wiele lat występowały na różnych poziomach rozgrywkowych. W bezpośrednich spotkaniach częściej górą był jednak Lech, który dysponował większym doświadczeniem i silniejszą kadrą. Motor potrafił jednak sprawić niespodziankę i nawiązać walkę z bardziej utytułowanym rywalem, zwłaszcza na własnym stadionie. Dzięki temu ich pojedynki, choć rzadsze, potrafiły dostarczać kibicom sporo emocji.

Motor – Lech, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Lech Poznań. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 3.60.

Motor Lublin Lech Poznań 3.60 3.75 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2026 15:06

Motor – Lech, kto wygra?

Motor – Lech, przewidywane składy

Motor Lublin: Tratnik – Wójcik, Matthys, Ede, Luberecki – Wolski, Samper, Rodrigues – Ndiaye, Czubak, Haxha

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul – Ouma, Kozubal – Gholizadeh, Walemark, Bengtsson – Ishak

Motor – Lech, transmisja meczu

Spotkanie Motor Lublin – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

