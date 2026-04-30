Inter Mediolan marzy o tym zawodniku. Bardzo trudna transakcja

Nico Paz jest głównym celem Interu Mediolan na letnie okienko transferowe - podaje gazeta Corriere della Sera. Plany włoskiego klubu może jednak pokrzyżować Real Madryt, który ma opcję odkupu argentyńskiego pomocnika za 10 milionów euro.

Nico Paz jest jednym z najlepszych zawodników w całej Serie A, biorąc pod uwagę obecny sezon. Pomocnik Como 1907 imponuje wysoką formą, dlatego nic dziwnego, że wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jak podaje w czwartkowe popołudnie włoska gazeta „Corriere della Sera”, Inter Mediolan uczynił 21-letniego Argentyńczyka swoim głównym celem na nadchodzące letnie okienko transferowe. Gigant ze Stadio Giuseppe Meazza widzi w nim piłkarza, który może znacząco podnieść jakość drugiej linii ekipy Nerazzurrich.

Potentat z Półwyspu Apenińskiego zrobi wszystko, aby sprowadzić Paza, jednak będzie to bardzo trudna transakcja do zrealizowania. Wszystko zależy bowiem od Realu Madryt, który posiada możliwość odkupu swojego wychowanka za około 10 milionów euro. Wiele źródeł informuje, że Królewscy planują aktywować tę opcję, dzięki czemu odzyskają urodzonego w Hiszpanii ośmiokrotnego reprezentanta Argentyny. Dopiero rezygnacja madrytczyków z tego prawa mogłaby otworzyć Interowi drogę do negocjacji transferu.

Mierzący 186 centymetrów ofensywny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach Como od sierpnia 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Giuseppe Sinigaglia za 6 milionów euro właśnie z Realu. W trwającej kampanii rozegrał 38 meczów, zdobył 13 bramek i zanotował 8 asyst. Warto dodać, że sam zawodnik również marzy o powrocie na Santiago Bernabeu, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację dla działaczy z Mediolanu.