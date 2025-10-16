Łukasz Skorupski w kolejnych latach będzie nadal występował w klubie w Włoch. Bologna poinformowała w oficjalnym komunikacie, że przedłużyła kontrakt z bramkarzem.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski podjął kluczowy krok w karierze. Bologna ogłosiła decyzję

Łukasz Skorupski będzie kontynuował swoją karierę w ekipie z ligi włoskiej. Bologna FC oficjalnie poinformowała, że reprezentant Polski podpisał nową umowę z klubem z Serie A.

34-letni zawodnik trafił do ekipy z Włoch w lipcu 2018 roku z AS Romy. Kosztował wówczas dziewięć milionów euro. Chociaż w momencie, gdy Skorupski dołączył do drużyny ze Stadio Renato Dall’Ara, pojawiały się sugestie, że to dla niego krok w tył, to finalnie właśnie z Rossoblù doświadczony golkiper wywalczył awans do Ligi Mistrzów.

Skorupski związał swoją przyszłość z Czerwono-niebieskimi kontraktem do końca czerwca 2027 roku. Dotychczasowa umowa zawodnika obowiązywała do końca trwającej kampanii. Media w każdym razie już od dłuższego czasu sugerowały, że polski bramkarz ma przedłużyć swój pobyt w Bolonii.

Skorupski ma na swoim koncie już 313 spotkań w Serie A. Zdecydowana większość tych meczów została rozegrana w barwach Rossoblu. Zawodnik ma na swoim koncie ogółem 160 spotkań w Bologni, w których puścił 351 goli. Z kolei w 68 meczach zachował czyste konto.

𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️



Lukasz Skorupski rimane in rossoblù fino al 2027 🇵🇱 🧤#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 16, 2025

Skorupski tylko w trakcie sezonu 2025/2026 rozegrał jak dotąd osiem spotkań. Puścił w nich siedem goli, a w dwóch potyczkach zachował czyste konto. Okazję na poprawę swojego bilansu 20-krotny reprezentant Polski będzie miał w niedzielę. Wówczas w spotkaniu siódmej kolejki Serie A bolończycy zmierzą się na wyjeździe z Cagliari Calcio. Spotkanie zacznie się o godzinie 15:00.

