Te kluby spadną z Ekstraklasy. Superkomputer obliczył tabelę

Końcówka sezonu Ekstraklasy zapowiada się niezwykle emocjonująco, szczególnie w dolnej części tabeli. Superkomputer BETSiE wyliczył, jak może wyglądać końcowy układ ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk i Juljan Shehu

Lech Poznań mistrzem, a Widzew Łódź z degradacją

Z wyliczeń wynika, że największe szanse na mistrzostwo ma Lech Poznań. Superkomputer BETSiE daje mu aż 88,8% prawdopodobieństwa zdobycia tytułu i prognozuje około 60 punktów na koniec sezonu.

Na drugim miejscu ma znaleźć się Górnik Zabrze (55,7 pkt), a podium uzupełni Raków (53,5 pkt). Tuż za nimi plasuje się Jagiellonia, a pierwszą piątkę zamyka GKS Katowice. W czołówce przewidywane są niewielkie różnice punktowe.

Znacznie więcej dzieje się na dole tabeli. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że symulacja podaje największe ryzyko spadku dla Termaliki, która ma 100% prawdopodobieństwa degradacji.

Bardzo trudna sytuacja dotyczy również Arki Gdynia (90,1% szans na spadek). Trzecie miejsce spadkowe nie jest już tak oczywiste, ale najwyższe ryzyko mają Widzew Łódź (23,8%) oraz Legia Warszawa (20,5%).

W dolnej części tabeli panuje duży ścisk. Różnice punktowe między zespołami są minimalne, dlatego każdy mecz może znacząco wpłynąć na końcowy układ.

Końcowa tabela Ekstraklasy wg BETSiE

Oto końcowa tabela Ekstraklasy wg BETSiE przed rozpoczęciem 31. kolejki: