Wtedy Barcelona zapewni sobie tytuł. Możliwy historyczny scenariusz

Barcelona na ostatniej prostej do mistrzostwa
Po 33 rozegranych spotkaniach Barcelona ma w dorobku 85 punktów, a więc o 11 więcej niż Real Madryt. Do końca sezonu pozostało już tylko pięć pojedynków, w tym jeden bezpośredni, a więc El Clasico. Blaugrana jest już o krok od zapewnienia sobie tytułu.
W 34. kolejce La Liga Duma Katalonii zmierzy się z Osasuną, natomiast dzień później Królewscy zagrają z Espanyolem. Jeżeli podopieczni Hansiego Flicka sięgną po zwycięstwo na Estadio El Sadar, a Los Blancos nie poradzą sobie z Papużkami, poznamy triumfatora La Liga.
W innym przypadku Barca może świętować tytuł w… El Clasico. Jeżeli w tym tym tygodniu oba zespoły dopiszą do swojego dorobku komplet oczek, to wszystko może rozstrzygnąć się właśnie w hitowej rywalizacji. Barcelona będzie potrzebowała przynajmniej remisu.
Jak zauważył portal Barca Universal, w swojej historii Blaugrana jeszcze nigdy nie zapewniła sobie mistrzostwa w potyczce ze swoim odwiecznym rywalem.