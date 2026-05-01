Wtedy Barcelona zapewni sobie tytuł. Możliwy historyczny scenariusz

17:21, 1. maja 2026
Michał Stompór
Kiedy Barcelona będzie mogła świętować mistrzostwo Hiszpanii? Duma Katalonii będzie mogła uczynić to już w tej lub w następnej kolejce. Tak prezentują się dwa najbliższe scenariusze.

Hansi Flick
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona na ostatniej prostej do mistrzostwa

Po 33 rozegranych spotkaniach Barcelona ma w dorobku 85 punktów, a więc o 11 więcej niż Real Madryt. Do końca sezonu pozostało już tylko pięć pojedynków, w tym jeden bezpośredni, a więc El Clasico. Blaugrana jest już o krok od zapewnienia sobie tytułu.

W 34. kolejce La Liga Duma Katalonii zmierzy się z Osasuną, natomiast dzień później Królewscy zagrają z Espanyolem. Jeżeli podopieczni Hansiego Flicka sięgną po zwycięstwo na Estadio El Sadar, a Los Blancos nie poradzą sobie z Papużkami, poznamy triumfatora La Liga.

W innym przypadku Barca może świętować tytuł w… El Clasico. Jeżeli w tym tym tygodniu oba zespoły dopiszą do swojego dorobku komplet oczek, to wszystko może rozstrzygnąć się właśnie w hitowej rywalizacji. Barcelona będzie potrzebowała przynajmniej remisu.

Jak zauważył portal Barca Universal, w swojej historii Blaugrana jeszcze nigdy nie zapewniła sobie mistrzostwa w potyczce ze swoim odwiecznym rywalem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości