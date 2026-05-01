Wtedy Barcelona zapewni sobie tytuł. Możliwy historyczny scenariusz

Kiedy Barcelona będzie mogła świętować mistrzostwo Hiszpanii? Duma Katalonii będzie mogła uczynić to już w tej lub w następnej kolejce. Tak prezentują się dwa najbliższe scenariusze.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona na ostatniej prostej do mistrzostwa

Po 33 rozegranych spotkaniach Barcelona ma w dorobku 85 punktów, a więc o 11 więcej niż Real Madryt. Do końca sezonu pozostało już tylko pięć pojedynków, w tym jeden bezpośredni, a więc El Clasico. Blaugrana jest już o krok od zapewnienia sobie tytułu.

W 34. kolejce La Liga Duma Katalonii zmierzy się z Osasuną, natomiast dzień później Królewscy zagrają z Espanyolem. Jeżeli podopieczni Hansiego Flicka sięgną po zwycięstwo na Estadio El Sadar, a Los Blancos nie poradzą sobie z Papużkami, poznamy triumfatora La Liga.

W innym przypadku Barca może świętować tytuł w… El Clasico. Jeżeli w tym tym tygodniu oba zespoły dopiszą do swojego dorobku komplet oczek, to wszystko może rozstrzygnąć się właśnie w hitowej rywalizacji. Barcelona będzie potrzebowała przynajmniej remisu.

Jak zauważył portal Barca Universal, w swojej historii Blaugrana jeszcze nigdy nie zapewniła sobie mistrzostwa w potyczce ze swoim odwiecznym rywalem.