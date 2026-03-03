Skorupski chwalony we Włoszech. Ależ słowa przed barażami

Łukasz Skorupski wraz ze swoim zespołem z Bolonii wygrał wczoraj kolejny mecz w Serie A, a włoskie media rozpisują się nt. dobrej formy Polaka. To może cieszyć przed zbliżającymi się barażami.

Skorupski w dobrej chwili; „dokonał cudu”

Łukasz Skorupski już od lat gra na najwyższym poziomie w lidze włoskiej. Polak pod tym względem jest absolutnie jednym z najbardziej regularnych graczy naszej kadry. Poza tym wielokrotnie w barwach zespołu z Bolonii spisuje się bardzo dobrze, choć trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie były dla niego zdecydowanie gorsze. To mogło martwić wielu kibiców nie tylko tego zespołu, ale i reprezentacji Polski, a przede wszystkim samego Jana Urbana. Wszystko przez fakt, że popularny „Skorup” jest numerem jeden w bramce Biało-Czerwonych.

Teraz jednak 34-latek z Górnego Śląska wrócił do swojej optymalnej dyspozycji, a jego zespół wygrał właśnie trzeci mecz z rzędy w Serie A. W rywalizacji z Pisą Polak zachował czyste konto, a włoskie media po meczu rozpisywały się nt. dobrej dyspozycji naszego gracza. To cieszy w kontekście zbliżających się baraży, gdzie dobra dyspozycja Skorupskiego może mieć olbrzymie znaczenie.

Wielokrotnie ratował bramkę swojego zespołu, pewnie wyłapywał dośrodkowania przy wyjściach do górnych piłek. Decydujące były interwencje przy strzałach z bliskiej odległości zawodników Pisy – napisał serwis „Tuttomercatoweb”.

Nie do końca udane było jego wyjście pod koniec pierwszej połowy, ale później popisał się świetną interwencją, uprzedzając Lerisa i zatrzymując uderzenie głową Moreo. Przy strzale Piccininiego wyciągnął się jak struna i dokonał cudu. Znów był decydujący – dodał z kolei portal „Calciomercato”.

