Inter chce się go pozbyć za wszelką cenę. Za dużo zarabia

Benjamin Pavard wraca do Interu po nieudanym pobycie w Olympique Marsylia. Wszystko wskazuje jednak na to, że francuski obrońca nie zostanie w Mediolanie na długo.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Crisitan Chivu

Chivu nie widzi miejsca w składzie dla Pavarda

Benjamin Pavard nie spełnił oczekiwań podczas ostatniego sezonu spędzonego w Marsylii. Francuski klub zdecydował się nie aktywować klauzuli wykupu, dlatego obrońca wrócił do Interu.

Według informacji Sport Mediaset jego przyszłość jest jednak praktycznie przesądzona. Cristian Chivu nie uwzględnia reprezentanta Francji w swoich planach na nowy sezon, a władze klubu chcą definitywnie zakończyć współpracę z zawodnikiem.

Inter nie zamierza ponownie wypożyczać Pavarda. Priorytetem jest sprzedaż definitywna, która pozwoliłaby zmniejszyć koszty kadrowe i uniknąć strat finansowych. Obecnie Nerazzurri są gotowi rozważyć oferty mieszczące się w przedziale od 10 do 15 milionów euro. Klub chce uzyskać kwotę pozwalającą uniknąć straty księgowej i jednocześnie pozbyć się wysokiego kontraktu zawodnika.

Pavard zarabia około 5 milionów euro netto za sezon, a całkowity koszt jego utrzymania jest znacznie wyższy. Z tego powodu działacze uznali, że rozstanie będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

W minionym sezonie Francuz rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Mimo regularnej gry nie przekonał jednak Marsylii do zatrzymania go na stałe.