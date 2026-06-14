Holendrzy i Japończycy nie zawiedli. Wielkie emocje na Dallas Stadium [WIDEO]

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Holandia - Japonia

Remis w hitowym starciu mistrzostw świata

W niedzielny późny wieczór odbyło się spotkanie pomiędzy Holandią a Japonią w ramach 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Mecz od początku zapowiadał się jako jeden z najciekawszych pojedynków tego etapu turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Kibice zgromadzeni na Dallas Stadium (AT&T Stadium) w Arlington nie mogli narzekać na brak emocji. Obie reprezentacje pokazały ofensywne nastawienie i stworzyły widowisko, które trzymało w napięciu aż do ostatniego gwizdka sędziego.

Choć w pierwszej połowie nie padła żadna bramka, zarówno Holendrzy, jak i Japończycy mieli kilka dobrych okazji do objęcia prowadzenia. Skuteczność przyszła dopiero po zmianie stron. W 51. minucie wynik otworzył Virgil van Dijk, który popisał się precyzyjnym uderzeniem głową. Zespół Niebieskich Samurajów odpowiedział już sześć minut później za sprawą Keito Nakamury. W 64. minucie przewagę ekipie Ronalda Koemana ponownie dał Crysencio Summerville. Drużyna Hajime Moriyasu nie zamierzała jednak odpuszczać i w 89. minucie stan gry znowu został wyrównany, ponieważ do siatki trafił Daichi Kamada.

Ostatecznie Holandia zremisowała 2:2 z Japonią, więc obie reprezentacje rozpoczęły mundial od zdobycia jednego punktu. Taki rezultat sprawia, że sytuacja w grupie F pozostaje całkowicie otwarta, a walka o awans do fazy pucharowej zapowiada się niezwykle interesująco. Drugie spotkanie tej grupy, w którym Szwecja zmierzy się z Tunezją, zostanie rozegrane w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 04:00 czasu polskiego. Wynik tego starcia może mieć duże znaczenie dla układu tabeli już po pierwszej kolejce.

Holandia – Japonia 2:2 (0:0)

1:0 Virgil van Dijk 51′

1:1 Keito Nakamura 57′

2:1 Crysencio Summerville 64′

2:2 Daichi Kamada 89′