Arsenal rusza po reprezentanta Maroka. Gigant rozpoczął rozmowy

22:40, 14. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Times

Arsenal rozpoczął rozmowy z Ayyoubem Bouaddim z Lille - donosi "The Times". Pomocnik zachwyca formą w reprezentacji Maroka i w Ligue 1.

Mikel Arteta
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ayyoub Bouaddi łączony z Arsenalem

Arsenal po zdobyciu mistrzostwa Anglii nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Mikel Arteta chce przede wszystkim wzmocnić środek pola, a jednym z głównych celów transferowych londyńskiego klubu został Ayyoub Bouaddi.

Jak informuje „The Times”, Kanonierzy rozpoczęli rozmowy w sprawie transferu utalentowanego pomocnika Lille OSC. Na tym etapie nie została jeszcze złożona oficjalna oferta, jednak Arsenal pozostaje w stałym kontakcie zarówno z francuskim klubem, jak i przedstawicielami zawodnika.

Bouaddi w bardzo krótkim czasie stał się jednym z najbardziej pożądanych młodych piłkarzy w Europie. Jego dojrzałość taktyczna, spokój pod presją oraz umiejętność kontrolowania tempa gry sprawiły, że trafił na listy życzeń wielu czołowych klubów.

Zainteresowanie 18-letnim pomocnikiem wykazują także PSG, Liverpool, Chelsea oraz Manchester United. Londyńczycy przyspieszyli działania tuż po imponującym występie Bouaddiego w meczu przeciwko reprezentacji Brazylii na mistrzostwach świata. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1), a młody Marokańczyk zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

W minionym sezonie 18-latek w barwach Lille rozegrał 42 spotkania i zanotował jedną asystę. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia Marokańczyka na 50 milionów euro. Kontrakt Marokańczyka we francuskim klubie obowiązuje do połowy 2029 roku.

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