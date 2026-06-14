Wielki zwrot akcji ws. przyszłości Vlahovicia. Ruszyły rozmowy

Dusan Vlahović jeszcze niedawno wydawał się skazany na odejście z Juventusu. Zmiana dyrektora klubu sprawiła jednak, że temat nowego kontraktu niespodziewanie wrócił na stół.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović może zostać w Juventusie

Według „Tuttosport” po odejściu Damiena Comolliego wzrosły szanse na wznowienie negocjacji dotyczących przedłużenia umowy Dusana Vlahovicia z Juventusem. Dotychczas rozmowy pozostawały w impasie z powodu dużych różnic między oczekiwaniami obu stron.

Problemem nie były jednak wyłącznie pieniądze. Źródło podaje, że poprzednie kierownictwo miało zastrzeżenia również do sposobu prowadzenia negocjacji przez zawodnika i jego przedstawicieli. Dodatkowo klub nie zamierzał zaakceptować warunków finansowych proponowanych przez otoczenie piłkarza.

Sytuacja może się jednak zmienić. Juventus uważa, że zatrzymanie Vlahovicia byłoby korzystniejszym rozwiązaniem niż kosztowne poszukiwanie nowego napastnika. Warunek jest jeden. Serb musi znacząco obniżyć swoje oczekiwania finansowe i wykazać większą elastyczność podczas rozmów.

Kluczową rolę odgrywa również Luciano Spalletti. Szkoleniowiec jest zwolennikiem pozostania napastnika i uważa go za idealnego zawodnika do swojego systemu gry. Trener chciałby budować ofensywę zespołu właśnie wokół 26-latka.

Sam Vlahović przebywa obecnie w Turynie i nadal daje pierwszeństwo Juventusowi. Na razie nie ma przełomu, ale droga do nowego kontraktu, która wydawała się definitywnie zamknięta, ponownie została otwarta. Wszystko zależy od tego, czy obie strony będą gotowe do kompromisu w najbliższych tygodniach.