Serie A bez dwóch kolejnych Polaków. Porażka w finale baraży

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Reca

Serie A: znamy wszystkie drużyny nowego sezonu

Sassuolo i Pisa – te dwie drużyny wywalczyły bezpośredni awans z Serie B do Serie A. Natomiast ekipy z miejsc 3-8 wzięły udział w barażach, które dla czterech z nich miały aż trzy etapy. Spezia i Cremonese, a więc zespoły, które zajęły 3. i 4. lokatę, od razu znalazły się w półfinałach, w których zmierzyły się odpowiednio z Catanzaro (1:0 z Ceseną) i Juve Stabia (1:0 z Palermo).

Aquilotti, w szeregach których występują Przemysław Wiśniewski i Arkadiusz Reca, w dwumeczu pokonali Aquile del sud 4:1 (2:0 i 2:1), natomiast Grigiorossi rozprawili się z Gialloblù 4:2 (1:2 i 3:0).

Pierwsza odsłona finału zakończyła się bezbramkowym remisem – na Stadio Giovanni Zini zabrakło goli. Natomiast w rewanżu na Stadio Alberto Picco oglądaliśmy aż pięć trafień. Cremonese w 79. minucie prowadziło już 3:0 – Spezia zdołała dwukrotnie zaskoczyć Andreę Fulignatiego, ale nie doprowadziła do wyrównania. To oznacza, że Przemysław Wiśniewski i Arkadiusz Reca – o ile nie zmienią klubu – w przyszłym sezonie nie zagrają w Serie A. Z awansu cieszą się podopieczni Giovanniego Stroppy. Cremonese wraca do elity po dwóch latach przerwy.

Cremonese are back in the big time! 👏 pic.twitter.com/lquIOTo31g — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 1, 2025

Serie A: rewanżowe starcie finału baraży

Spezia – Cremonese 2:3 (0:1)

Esposito 84′, Vignali 85′ – De Luca 25′, 79′, Collocolo 63′