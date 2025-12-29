Sarri przeszedł operację serca. Lazio wydało oświadczenie

SS Lazio przekazało ważne informacje dotyczące stanu zdrowia Maurizio Sarriego. Trener przeszedł udaną operację serca i w najbliższych dniach ma wrócić do codziennej pracy z zespołem.

Sarri wraca do zdrowia

Lazio oficjalnie potwierdziło, że Maurizio Sarri przeszedł pomyślną operację serca. U szkoleniowca Biancocelestich zdiagnozowano migotanie przedsionków, schorzenie powodujące nieregularne i przyspieszone bicie serca, które może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy oraz duszności.

Zabieg odbył się w poniedziałek w Poliklinice Tor Vergata w Rzymie. Operację przeprowadził profesor Andrea Natale, uznawany na świecie za jednego z pionierów w leczeniu tego typu schorzeń. Klub poinformował, że procedura zakończyła się pełnym sukcesem i nie wystąpiły żadne komplikacje.

W oficjalnym komunikacie Lazio przekazało szczegóły wydarzeń. – SS Lazio potwierdza, że trener Maurizio Sarri przeszedł zabieg ablacji cewnikowej po zdiagnozowaniu migotania przedsionków. Operacja, przeprowadzona przez profesora Andreę Natale, zakończyła się pozytywnie – czytamy w oświadczeniu. Klub zaznaczył również, że podczas zabiegu obecny był lekarz pierwszej drużyny, doktor Italo Leo.

Najważniejsza informacja dla kibiców dotyczy powrotu trenera do pracy. Według Lazio Sarri wznowi normalne obowiązki w ciągu najbliższych dni. Do tego czasu zajęcia zespołu poprowadzi asystent szkoleniowca Marco Ianni, który tymczasowo przejął odpowiedzialność za treningi.

