Liverpool już w przeszłości patrzył w stronę Sama Beukemy. Nie zmieniło się nawet, kiedy Holender wylądował w SSC Napoli. The Reds bacznie monitorują występy defensora - przekazuje "TEAMtalk".

Sam Beukema pozostaje na celowniku Liverpoolu

Liverpool bardzo długo zastanawiał się w ubiegłym roku nad pozyskaniem Sama Beukemy. Ostatecznie jednak władze z Anfield Road zrezygnowały z Holendra, który wówczas zamienił Bolognę na SSC Napoli. The Reds jednak wciąż myślą o defensorze i zdaniem serwisu „TEAMtalk”, angielski gigant wciąż monitoruje występy piłkarza Azzurrich.

Pozyskanie Sama Beukemy wcale nie będzie takim prostym zadaniem dla Liverpoolu. SSC Napoli wiąże ogromne nadzieje z Holendrem, którego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Potencjalny transfer wiązałby się z ogromnym wydatkiem, ponieważ w ubiegłym roku klub z południa Italii zapłacił za przyjście defensora z Bologni ponad 30 milionów euro.

Liverpool poszukuje środkowego obrońcy, którego będzie mógł pozyskać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Virgil van Dijk ma już swoje lata, a przyszłość Ibrahima Konate na Anfield Road wcale nie jest pewna. The Reds zatem przeczesują rynek, poszukując nowego stopera i jeden z ich tropów prowadzi właśnie na Stadio Diego Armando Maradona.

Sam Beukema w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań pod okiem Antonio Conte. Obrońca SSC Napoli zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Oba trafienia miały miejsce w rozgrywkach Serie A.