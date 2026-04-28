Inter ma plan. W grze wymiana za odkrycie Serie A

21:14, 28. kwietnia 2026
Źródło: Gazzetta di Modena

Inter Mediolan chce pozyskać Tarika Muharemovicia. Nerazzurri mają specjalny plan na pozyskanie gwiazdy Sassuolo. Liderzy Serie A są gotowi wysłać jednego ze swoich piłkarzy na Mapei Stadium - informuje "Gazzetta di Modena".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan i Sassuolo wymienią się piłkarzami?

Inter Mediolan zamierza latem odświeżyć środek obrony. Priorytetem transferowym liderów Serie A jest pozyskanie Tarika Muharemovicia, który na co dzień reprezentuje barwy Sassuolo. Tymczasem „Gazzetta di Modena” zdradza, że Nerazzurri mają plan na pozyskanie obrońcy z Bośni i Hercegowiny. Otóż zespół ze Stadio Giuseppe Meazza jest gotowy poświeć Yanisa Massolina.

Na linii Inter Mediolan – Sassuolo miałoby dojść do wymiany. Nie byłaby to jednak transakcja 1:1. Liderzy Serie A dopłaciliby do transferu Tarika Muharemovicia, ale na ten moment nie znamy szczegółów w tej sprawie. Yanis Massolin to niezwykle utalentowany zawodnik, ale Nerazzurri nie wiążą z nim przyszłości. Pomocnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w drugoligowej Modenie.

Sassuolo jest zespołem, który uwielbia stawiać na młodzież. Możliwość nawiązania współpracy z Yanisem Massolinem może być dla nich kusząca, ponieważ zarobiliby dodatkowe pieniądze na odejściu Tarika Muharemovicia. Czas pokaże, czy ostatecznie Inter Mediolan przekona drużynę z Mapei Stadium do tej transakcji.

Tarik Muharemović natomiast w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Sassuolo. Reprezentant Bośni i Hercegowiny zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości