Inter Mediolan chce pozyskać Tarika Muharemovicia. Nerazzurri mają specjalny plan na pozyskanie gwiazdy Sassuolo. Liderzy Serie A są gotowi wysłać jednego ze swoich piłkarzy na Mapei Stadium - informuje "Gazzetta di Modena".

Inter Mediolan i Sassuolo wymienią się piłkarzami?

Inter Mediolan zamierza latem odświeżyć środek obrony. Priorytetem transferowym liderów Serie A jest pozyskanie Tarika Muharemovicia, który na co dzień reprezentuje barwy Sassuolo. Tymczasem „Gazzetta di Modena” zdradza, że Nerazzurri mają plan na pozyskanie obrońcy z Bośni i Hercegowiny. Otóż zespół ze Stadio Giuseppe Meazza jest gotowy poświeć Yanisa Massolina.

Na linii Inter Mediolan – Sassuolo miałoby dojść do wymiany. Nie byłaby to jednak transakcja 1:1. Liderzy Serie A dopłaciliby do transferu Tarika Muharemovicia, ale na ten moment nie znamy szczegółów w tej sprawie. Yanis Massolin to niezwykle utalentowany zawodnik, ale Nerazzurri nie wiążą z nim przyszłości. Pomocnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w drugoligowej Modenie.

Sassuolo jest zespołem, który uwielbia stawiać na młodzież. Możliwość nawiązania współpracy z Yanisem Massolinem może być dla nich kusząca, ponieważ zarobiliby dodatkowe pieniądze na odejściu Tarika Muharemovicia. Czas pokaże, czy ostatecznie Inter Mediolan przekona drużynę z Mapei Stadium do tej transakcji.

Tarik Muharemović natomiast w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Sassuolo. Reprezentant Bośni i Hercegowiny zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.