Bayern Monachium zamierza pozyskać Anthony'ego Gordona. Mistrzowie Niemiec będą mieli jednak poważne rywala. Gwiazda Newcastle United trafiła również na celownik Chelsea - przekazuje "The Athletic".

Chelsea dołącza do walki o Anthony’ego Gordona. Bayern ma rywala

Bayern Monachium zamierza latem rozbić bank. Celem transferowym Bawarczyków jest pozyskanie Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Mistrzowie Niemiec jednak napotkają przeszkody w walce o reprezentanta Anglii. Z informacji przekazanych przez „The Athletic” dowiadujemy się, że gwiazda Srok znalazła się również w kręgu zainteresowań Chelsea.

Jak wiemy, Chelsea najprawdopodobniej nie będzie grała w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Nie będzie jednak to miało wpływu na potencjalny transfer Anthony’ego Gordona. The Blues nadal będą chcieli pozyskać reprezentanta Anglii, ale wyższe notowania się Bayernu Monachium. Londyńczycy jednak nie złożą tak łatwo broni.

Kontrakt Anthony’ego Gordona z Newcastle United obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Zespół z St. James’s Park nie zamierza tak łatwo oddawać swojej gwiazdy. Zainteresowane strony będą musiały zaoferować kosmiczne pieniądze, jeśli chcą nawiązać współpracę z wychowankiem Evertonu.

W obecnym sezonie Anthony Gordon rozegrał 46 spotkań w koszulce Newcastle United. Reprezentant Anglii może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 17 trafień, a także zaliczył pięć asyst.