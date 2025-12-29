Real Madryt chce się pozbyć gwiazdora. Już nie jest w planach klubu

Real Madryt od dawna planuje gruntowną przebudowę defensywy, a przyszłość Ferlanda Mendy'ego stoi pod znakiem zapytania. Według AS najbliższe tygodnie mogą przesądzić, czy Francuz zostanie w klubie.

Mendy może latem opuścić Real Madryt

Real Madryt od miesięcy konsekwentnie przebudowuje linię obrony. Transfery Deana Huijsena, Trenta Alexandra Arnolda oraz Alvaro Carrerasa były pierwszym krokiem w tym kierunku. Równolegle klub analizuje sytuację zawodników, którzy mogą odejść. Nazwisko Ferlanda Mendy’ego coraz częściej pojawia się w tym kontekście.

Francuz miał wrócić do regularnej gry po długiej przerwie, lecz kolejny uraz wykluczył go z gry do końca 2025 roku. Teraz Mendy jest bliski powrotu do treningów i oczekuje na zielone światło od sztabu medycznego. Jego historia kontuzji sprawia jednak, że w Madrycie nikt nie ma już pełnego zaufania do jego dyspozycji fizycznej.

Jak informuje AS, Mendy celuje w powrót do gry podczas Superpucharu Hiszpanii i chce być w pełni gotowy na ten turniej. To ma być moment próby. Kontrakt obrońcy obowiązuje do 2027 roku, ale Real jest gotów wysłuchać ofert. Klub jest zmęczony problemami zdrowotnymi zawodnika.

Liczby są bezlitosne. Mendy opuścił trzydzieści siedem z ostatnich czterdziestu sześciu meczów Realu, co stanowi aż osiemdziesiąt procent spotkań. W ciągu ostatnich 292 dni rozegrał zaledwie 101 minut. To najlepiej pokazuje, dlaczego jego pozycja w hierarchii praktycznie przestała istnieć.

