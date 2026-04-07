Roma w kryzysie. Czarne chmury nad Gasperinim

AS Roma znalazła się w trudnej sytuacji po dotkliwej porażce z Interem. Według La Gazzetta dello Sport przyszłość trenera Gian Piero Gasperiniego i kilku kluczowych piłkarzy stanęła pod znakiem zapytania.

Gian Piero Gasperini

Gasperini może odejść z Romy

AS Roma przegrała 2:5 z Interem i spadła na szóste miejsce w tabeli. Strata do czwartego Como wynosi już cztery punkty. To komplikuje walkę o awans do Ligi Mistrzów, który pozostaje głównym celem klubu.

Gian Piero Gasperini znalazł się pod rosnącą presją. Włoskie media podkreślają, że jego przyszłość zależy od wyników w końcówce sezonu. Trzy porażki w pięciu ostatnich meczach wyraźnie osłabiły pozycję szkoleniowca.

Pod lupą władz klubu znajdują się także doświadczeni zawodnicy. Gianluca Mancini i Bryan Cristante nie mogą być pewni swojej przyszłości. Negocjacje dotyczące nowych kontraktów zostały wstrzymane.

Podobna sytuacja dotyczy innych piłkarzy. Rozmowy z Paulo Dybalą, Zekim Celikiem oraz Stephanem El Shaarawym również zostały zamrożone. Ich umowy wygasają wraz z końcem sezonu, co zwiększa niepewność wokół kadry.

Klub prowadzi wstępne rozmowy w sprawie Lorenzo Pellegriniego. Negocjacje nie są jednak zaawansowane. Władze analizują strategię transferową przed kolejnym sezonem.

Napięcie rośnie także na trybunach. Kibice zapowiadają protest podczas najbliższego meczu ligowego z Pisą. Atmosfera wokół Romy staje się coraz bardziej napięta w kluczowym momencie rozgrywek.

