Man City idzie po gwiazdę mundialu. Transfer za 100 mln euro

Manchester City zamierza sprowadzić objawienie Mistrzostw Świata 2026. Jak podaje The Athletic, na liście życzeń znalazł się Ayyoub Bouaddi. Anglicy przygotowali 100 mln euro na transfer.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ayyoub Bouaddi ma zostać piłkarzem Man City

Manchester City wydał już na transfery 175 milionów euro, ale to jeszcze nie koniec. Co więcej, wicemistrz Anglii szykuje kolejny gruby transfer za dziewięciocyfrową kwotę. Kilka dni temu stało się jasne, że drużynę wzmocni Elliot Anderson. Środkowy pomocnik przeniósł się na Etihad Stadium z Nottingham Forest. Nowy trener, czyli Enzo Maresca chce jeszcze jednego pomocnika.

Na liście życzeń znalazł się Ayyoub Bouaddi, czyli objawienie trwających Mistrzostw Świata. Marokańczyk ma za sobą znakomity turniej, w którym był jedną z gwiazd reprezentacji, która dotarła do ćwierćfinału. O potencjalnym transferze poinformował serwis The Athletic.

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Bouaddi na co dzień jest związany z Lille. Występy nastolatka przyciągnęły uwagę już w trakcie sezonu ligowego, a mundial potwierdził, że drzemie w nim olbrzymi potencjał. Zainteresowanie wyraziło także Paris Saint-Germain, ale francuski gigant nie zamierza płacić tyle, ile oczekuje Lille. Obecny klub pomocnika wycenił go na ok. 100 mln euro, czyli dokładnie tyle, ile jest gotów zapłacić Man City.

Co ciekawe, Lille chce sprzedać piłkarza, ale jednocześnie zapewnić sobie wypożyczenie powrotne na sezon 2026/2027. Z grona zainteresowanych zespołów tylko Man City jest w stanie zgodzić się na takie rozwiązanie.

W poprzednim sezonie Bouaddi wystąpił w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył jedną asystę.