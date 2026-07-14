Man Utd podjął decyzję. Carrick nie chce stracić pomocnika

12:16, 14. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Manchester United rozpoczyna nowy etap pod wodzą Michaela Carricka, a jednym z tematów letniego okna transferowego pozostaje przyszłość Masona Mounta.

Michael Carrick
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick stawia na Mounta

Jak informuje TEAMtalk, Manchester United otrzymał już pierwsze zapytania dotyczące Masona Mounta. Sytuację 27-letniego pomocnika monitorują między innymi Aston Villa i Newcastle United, które widzą w nim wartościowe wzmocnienie środka pola.

Na ten moment odejście zawodnika nie jest jednak przesądzone. Według doniesień Carrick chciałby zatrzymać reprezentanta Anglii na Old Trafford. Trener ceni jego wszechstronność, intensywny pressing oraz doświadczenie, które może okazać się bardzo ważne podczas przebudowy zespołu.

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Atutem Mounta jest możliwość gry na kilku pozycjach. Anglik może występować jako środkowy pomocnik, ofensywny pomocnik, a także bliżej bocznej strefy boiska, co daje szkoleniowcowi większą swobodę przy doborze ustawienia i rotacji składem.

Mimo zaufania ze strony Carricka sytuacja zawodnika nie jest całkowicie klarowna. Manchester United wzmacnia środek pola, a kolejne transfery mogą znacząco zwiększyć rywalizację o miejsce w podstawowym składzie. To właśnie liczba minut może ostatecznie wpłynąć na decyzję samego piłkarza.

Jeśli Mount uzna, że w nowym sezonie będzie pełnił jedynie rolę rezerwowego, temat transferu może powrócić. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że Carrick chce rozpocząć przygotowania do sezonu z pomocnikiem w swojej kadrze i dopiero później ocenić jego przyszłość.

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