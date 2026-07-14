Ajax, Eredivisie i 65 meczów w kadrach Holandii. Radomiak ogłosił hitowy ruch

11:02, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Radomiak

Radomiak pozyskał nowego zawodnika do ofensywy. Che Nunnely został piłkarzem Zielonych i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku, wzmacniając skrzydła zespołu.

Tomasz Kaczmarek (z lewej)
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek (z lewej)

Che Nunnely wzmocnił Radomiaka

Radomiak ma nowego skrzydłowego. Che Nunnely dołączył do drużyny na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu współpracy z greckim AE Kifisia. Holender ma za sobą występy w Eredivisie, grę w akademii Ajaxu oraz doświadczenie zdobyte na arenie międzynarodowej.

Jak poinformowało biuro prasowe klubu z PKO BP Ekstraklasy, 27-letni zawodnik związał się z Radomiakiem umową do 30 czerwca 2028 roku. W zespole Zielonych będzie występował z numerem 7. Nunnely to piłkarz o ciekawym CV. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w Almere City oraz FC Utrecht, a jako trzynastolatek trafił do jednej z najbardziej cenionych akademii na świecie – Ajaxu. Przez siedem lat przechodził kolejne szczeble szkolenia, aż dotarł do Jong Ajax, czyli drużyny rezerw holenderskiego giganta.

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W jej barwach rozegrał 42 spotkania, zdobywając 10 bramek i notując sześć asyst. Z zespołem z Amsterdamu sięgnął również po mistrzostwo Eerste Divisie. Najwięcej doświadczenia na poziomie seniorskim zebrał jednak w Willem II. W latach 2019-2022 był jedną z ważniejszych postaci tego klubu, występując w 95 meczach Eredivisie. W tym okresie strzelił 19 goli i zaliczył osiem asyst.

Kariera Nunnely’ego została zahamowana przez poważną kontuzję kolana, której doznał w meczu przeciwko PSV Eindhoven w 2022 roku. Po powrocie do zdrowia odbudowywał formę w SC Heerenveen, a ostatni sezon spędził w Grecji, reprezentując Panserraikos oraz AE Kifisia.

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