Juventus kombinuje, jak się go pozbyć. Znalazł się chętny

07:34, 14. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Lois Openda może już tego lata opuścić Juventus. Według francuskich mediów Lens ponownie zainteresowało się belgijskim napastnikiem i rozpoczęło rozmowy ze Starą Damą w sprawie jego powrotu.

Luciano Spalletti
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Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Powrót Opendy do Francji coraz bardziej realny

Jak informuje „Foot Mercato”, dyrektor sportowy Lens Jean-Louis Leca pracuje nad sprowadzeniem Loisa Opendy, który występował w tym klubie w sezonie 2022/23. Sam piłkarz ma pozytywnie podchodzić do takiego scenariusza, zwłaszcza że wicemistrz Francji w nadchodzących rozgrywkach zagra w Lidze Mistrzów.

Największym problemem pozostają jednak warunki finansowe. Belg inkasuje w Juventusie około czterech milionów euro rocznie, co dla Lens stanowi poważne wyzwanie. Z tego względu najbardziej realnym rozwiązaniem wydaje się wypożyczenie, ewentualnie z opcją wykupu.

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Definitywny transfer byłby znacznie trudniejszy do zrealizowania. Juventus zapłacił za Opendę ponad 40 milionów euro i sprzedaż za niższą kwotę oznaczałaby stratę w klubowych finansach. Dlatego Bianconeri nie zamierzają rozważać ofert znacząco odbiegających od tej wartości.

W Turynie zdają sobie sprawę, że po przeciętnym sezonie znalezienie kupca gotowego wyłożyć tak duże pieniądze będzie bardzo trudne. Właśnie dlatego wypożyczenie do Lens wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Jeśli Openda odbudowałby formę we Francji, jego wartość mogłaby wzrosnąć, a Juventus miałby większe szanse na korzystną sprzedaż za rok.

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