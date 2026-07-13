Juventus chce gwiazdę Milanu! To byłby hit transferowy

20:09, 13. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus myśli o następcy Federico Gattiego. Jak się okazuje, trop Starej Damy prowadzi do ich odwiecznego wroga. Na radarze Bianconerich znalazł się Fikayo Tomori z AC Milanu - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Luciano Spalletti
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Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Fikayo Tomori wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus powoli zaczyna dokonywać zmian kadrowych. Lada moment z klubem może rozstać się Federico Gatti, który ma propozycje z Premier League. Bianconeri już rozglądają się za następcą Włocha i znaleźli odpowiedniego kandydata u swojego wroga. Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że na radarze Starej Damy znalazł się Fikayo Tomori z AC Milanu.

Ostatnie lata pokazały, że magia Juventusu wciąż działa i potrafi wyciągać piłkarzy z AC Milanu. Świetnym tego przykładem jest Pierre Kalulu, który doskonale czuł się w Mediolanie, ale znienacka przeniósł się do Turynu. Tą drogą może też podążyć Fikayo Tomori. Na ten moment jednak Stara Dama wstrzymuje się ze złożeniem oferty, ale wkrótce sytuacja może się zmienić.

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Fikayo Tomori od lat stanowi o sile defensywy AC Milanu. Jednak Anglik może potrzebować zmiany otoczenia. Italia doskonale działa na byłego gracza Chelsea, więc z pewnością chciałby zostać na poziomie Serie A. Czas pokaże, czy finalnie Juventus zdecyduje się na pozyskanie czołowego defensora ligi.

Dotychczas Fikayo Tomori rozegrał 214 spotkań w koszulce AC Milanu. Angielski obrońca zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

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