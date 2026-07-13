Milan znów wyśle niewypał do Premier League? Transfer na horyzoncie

AC Milan tego lata może pozbyć się piłkarza, który kompletnie zawiódł - Pervisa Estupinana. Jak się okazuje, defensor może wrócić do Premier League. Znalazł się bowiem wysoko na liście życzeń Aston Villi - informuje Fabrizio Romano.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Pervis Estupinan łączony z Aston Villą

AC Milan buduje kadrę na nowy sezon. Mediolańczycy mają w planach pozbycie się niepotrzebnych zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Pervis Estupinan. Jak się okazuje, defensor, który okazał się niewypałem transferowym, może wrócić na boiska Premier League. Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano dowiadujemy się, że Ekwadorczyk znajduje się w kręgu zainteresowań Aston Villi.

Pervis Estupinan znajduje się niemal na szczycie transferowej listy życzeń The Villans. Warto zaznaczyć, że reprezentant Ekwadoru miałby zastąpić Lucasa Digne. Francuz wkrótce wyląduje w Paris Saint-Germain. Na dodatek Unai Emery doskonale zna piłkarskie walory defensora Rossonerich i ma być wielkim zwolennikiem tego transferu.

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W ostatnich latach AC Milan niejednokrotnie pozbywał się swoich transferowych niewypałów, wysyłając ich do klubów Premier League. Dobrym przykładem jest Samuel Chukwueze, który po nieudanym pobycie na San Siro trafił do Anglii, szukając odbudowy swojej kariery. Niewykluczone, że podobny scenariusz czeka również Pervisa Estupinana, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Pervis Estupinan w koszulce AC Milanu rozegrał łącznie 22 spotkania. Ekwadorczyk strzelił jednego gola i raz zaliczył asystę.