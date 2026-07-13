Emiliano Martinez wkrótce może opuścić Aston Villę. Angielski klub już wytypował następcę Argentyńczyka. Na radarze The Villans znalazł się Zion Suzuki z Parmy Calcio - przekazuje Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Zion Suzuki może zastąpić Emiliano Martineza w Aston Villi

Przyszłość Emiliano Martineza na Villa Park wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aston Villa przygotowuje się na ewentualne odejście swojego podstawowego bramkarza i rozpoczęła poszukiwania jego następcy. Według informacji Ekrema Konura jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia zespołu jest Zion Suzuki, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio.

Włoski klub doskonale zdaje sobie sprawę z wartości swojego golkipera. Crociati wyceniają reprezentanta Japonii na około 30 milionów euro i nie zamierza schodzić z tej kwoty. Co ciekawe, zawodnik mógł już tego lata wylądować w Premier League. A konkretnie w Leeds United. Bramkarz jednak odrzucił możliwość dołączenia do tego klubu.

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Aston Villa nie jest jednak jedynym zespołem zainteresowanym Zionem Suzukim. Na swojej liście życzeń bramkarza umieścił również Juventus. Co więcej, dyrektor generalny Turyńczyków Federico Cherubini potwierdził, że Stara Dama uważnie obserwuje sytuację Japończyka. Na ten moment 23-latek jednak nie zamierza podejmować pochopnej decyzji i jest gotów poczekać na rozwój wydarzeń. Dla Aston Villi wszystko będzie uzależnione od przyszłości Emiliano Martineza.

Zion Suzuki dotychczas rozegrał 59 spotkań dla Parmy Calcio. Japończyk zachował 13 czystych kont.