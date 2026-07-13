Alejandro Garnacho nie ma przyszłości w Chelsea. Argentyńczyk jest celem transferowym AS Romy. Sam Gian Piero Gasperini naciska na sprowadzenie skrzydłowego The Blues - donosi "La Gazzetta dello Sport".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Gian Piero Gasperini z AS Romy marzy o Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho znajduje się w trudnej sytuacji. Chelsea przestała bowiem wiązać z nim przyszłość. Argentyńczyk jest od pewnego czasu poważnie łączony z AS Romą. Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że sam Gian Piero Gasperini dał zielone światło. Trener naciska na przeprowadzkę skrzydłowego do stolicy Italii.

AS Roma też nie chce przepłacać. Władze klubu z Rzymu liczą, że stanowisko Chelsea się zmieni. Londyńczyków interesuje jedynie definitywny transfer. Włosi natomiast liczą na wypożyczenie z opcją wykupu. Tylko taka transakcja wchodzi w grę. Przeprowadzka Alejandro Garnacho natomiast leży wyłącznie w rękach The Blues.

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Wiemy także, że AS Roma nie jest jedynym klubem, który patrzy w kierunku Argentyńczyka. Zawodnik Chelsea jest także w orbicie zainteresowań SSC Napoli. Jednak na ten moment to AS Roma wykazuje największe zakusy. Czas pokaże, czy Gian Piero Gasperini otrzyma wymarzonego zawodnika.

Alejandro Garnacho dotychczas rozegrał 48 spotkań w koszulce Chelsea. Argentyńczyk zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.