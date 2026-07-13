Zamiast Juventusu wybrał Premier League. Duży transfer gwiazdy Serie A

Tarik Muharemović jest coraz bliżej transferu do Premier League. Obrońca Sassuolo w najbliższych dniach podejmie decyzję dotyczącą swojej przyszłości, a o jego podpis rywalizują trzy angielskie kluby.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Leeds prowadzi, ale walka trwa

Jak informuje Sky Sport Italia, Tarik Muharemović wybiera obecnie między Leeds United, Bournemouth i Sunderlandem. Wszystkie trzy zespoły są zainteresowane sprowadzeniem 23-letniego reprezentanta Bośni i Hercegowiny jeszcze podczas letniego okna transferowego.

Fabrizio Romano przekazał, że największy optymizm panuje w Leeds United. Klub miał już przedstawić zawodnikowi ustną propozycję i wierzy, że uda się doprowadzić negocjacje do szczęśliwego finału. Nie oznacza to jednak, że rywale zrezygnowali z walki o środkowego obrońcę.

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Według Gianluki Di Marzio ostateczna decyzja ma zapaść w ciągu kilku najbliższych dni. W grze pozostają również Bournemouth i Sunderland, a wcześniej zainteresowanie piłkarzem przypisywano także Newcastle United.

Sassuolo nie zamierza sprzedawać Muharemovicia za bezcen. Włoski klub oczekuje około 40 milionów euro. Co ciekawe, połowa tej kwoty trafiłaby do Juventusu, który zagwarantował sobie 50 procent od kolejnego transferu zawodnika. Bianconeri sami rozważali sprowadzenie Bośniaka z powrotem do Turynu, jednak ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu.

Muharemović ma za sobą udział w tegorocznych mistrzostwach świata w barwach reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejnym etapem jego kariery będzie gra na boiskach Premier League.