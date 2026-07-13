Manchester United nie zrezygnował z niego. Transfer wciąż jest możliwy

18:44, 13. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ben Jacobs

Manchester United wcale nie zrezygnował z Edersona. Piłkarz Atalanty Bergamo wciąż może wylądować na Old Trafford. Czerwone Diabły mogą wrócić po Brazylijczyka w późniejszych dniach okienka transferowego - donosi Ben Jacobs.

Piłkarze Manchesteru United
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Ederson wciąż może trafić do Manchesteru United

Manchester United był o krok od pozyskania Edersona. Transfer pomocnika Atalanty Bergamo upadł jednak na ostatniej prostej. Zawodnik nie przeszedł bowiem testów medycznych. Tymczasem  Ben Jacobs wcale nie wyklucza przeprowadzki Brazylijczyka na Old Trafford. Czerwone Diabły mogą ruszyć po gracza La Dei, ale w późniejszych dniach okienka transferowego.

W poniedziałek Manchester United ogłosił przyjście Andreya Santosa. Młody pomocnik jednak nie jest traktowany jako zastępstwo Edersona. Oferta Czerwonych Diabłów wynosiła 45 milionów euro, ale wkrótce kwota może ulec zmianie. Przede wszystkim angielski gigant rozważa zaproponowanie mniejszych pieniędzy za byłego gracza Salernitany.

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Manchester United podczas dogłębnych testów medycznych wykrył u Edersona problem z kolanem. Uraz pomocnika Atalanty Bergamo może jednak wkrótce zostać wyleczony. Także dalszy etap letniego okienka transferowego przyniesie nam dokładną przyszłość Brazylijczyka. Czas pokaże, czy finalnie wyląduje na Old Trafford.

Ederson dotychczas rozegrał 180 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Brazylijski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 16 trafień, a także zaliczył sześć asyst.

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