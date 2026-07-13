Inter Mediolan musi szukać dalej. Transfer następcy Dumfriesa odwołany

Inter Mediolan miał dogadany transfer, ale finalnie nie dojdzie on do skutku. Anan Khalaili musiał przejść dodatkowe badania. Fabrizio Romano poinformował, że oblał testy medyczne.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Anan Khalaili nie przeszedł testów medycznych. Upadł transfer do Interu

Inter Mediolan nie zachwyca na rynku transferowym. Dotychczasowe ruchy nie wywołały zbyt dużego optymizmu przed startem kolejnego sezonu. Po wypożyczeniu wykupiony został Manuel Akanji. Natomiast nowe twarze w zespole Nerazzurrich to Ivan Provedel i Aleksandar Stanković. Przez ostatnie tygodnie pion sportowy skupiał się na sfinalizowaniu transakcji z udziałem prawego wahadłowego.

Nie jest tajemnicą, że Anan Khalaili był dosłownie o krok od przejścia do Interu Mediolan. Mistrzowie Włoch byli dogadani z Union Saint-Gilloise, a sam piłkarz zaakceptował warunki kontraktu. Izraelczyk nie przeszedł pierwszych testów medycznych.

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CONI zleciła dodatkowe badania, które miały miejsce w poniedziałek (13 lipca). Ponowne badania raz jeszcze uzyskały wynik negatywny. Khalaili znowu nie przeszedł badań, więc efektem tego jest fakt, że transfer definitywnie upadł, co potwierdził Inter Mediolan. 21-latek ma za sobą świetny sezon w barwach Union SG, w którym strzelił 6 bramek i zaliczył 6 asyst w 52 meczach.

Włoskie media, zanim stało się jasne, że transfer Khalailiego upadł, podała do wiadomości publicznej informacje o planie awaryjnym Interu Mediolan. Otóż pod uwagę ma być brany Guela Doue ze Strasbourga. To 23-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej.