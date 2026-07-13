Dybala oficjalnie podpisał kontrakt. Przyszłość wyjaśniona

Paulo Dybala pozostanie piłkarzem Romy na dłużej. Rzymski klub oficjalnie ogłosił przedłużenie umowy z Argentyńczykiem, który zgodził się również na znaczną obniżkę wynagrodzenia.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Koniec spekulacji o przyszłości Dybali

Porozumienie między Romą a Paulo Dybalą zostało osiągnięte już kilka dni temu, jednak dopiero teraz klub potwierdził podpisanie nowego kontraktu. Argentyńczyk związał się z Giallorossimi do 30 czerwca 2027 roku.

W oficjalnym komunikacie Roma podkreśliła, że Dybala od momentu przyjścia do klubu w 2022 roku stał się jednym z liderów zespołu zarówno na boisku, jak i poza nim. Do tej pory rozegrał 139 spotkań i zdobył 45 bramek w barwach rzymskiej drużyny.

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Nowa umowa nie zawiera opcji automatycznego przedłużenia. Jeśli obie strony będą chciały kontynuować współpracę po 2027 roku, konieczne będzie wynegocjowanie kolejnego kontraktu.

Według włoskich mediów Dybala zgodził się również na znaczną redukcję pensji. Zamiast dotychczasowych około sześciu milionów euro netto za sezon będzie zarabiał niespełna trzy miliony euro plus bonusy.

Przedłużenie kontraktu definitywnie ucina także spekulacje dotyczące możliwego powrotu piłkarza do Boca Juniors. Argentyński klub próbował przekonać Dybalę do transferu, jednak zawodnik od początku stawiał pozostanie w Romie na pierwszym miejscu. Rozmowy z Boca miałyby sens jedynie wtedy, gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia z władzami włoskiego klubu. Teraz przyszłość Argentyńczyka jest już przesądzona.