Romelu Lukaku znajduje się na celowniku Besiktasu. Przeprowadzka do Belga do Turcji wchodzi w grę. SSC Napoli liczy, że uwolni się z ogromnej pensji napastnika - przekazuje Ekrem Konur.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Besiktas chce Romelu Lukaku. SSC Napoli liczy na transfer

Romelu Lukaku znajduje się w sporze z SSC Napoli. Przyszłość doświadczonego napastnika na południu Italii jest w zasadzie skreślona. Od jakiegoś czasu reprezentant Belgii jest łączony z Besiktasem. Tymczasem Ekrem Konur potwierdza, że turecki klub jest zainteresowany pozyskaniem wychowanka akademii Anderlechtu Bruksela.

Wspomniane źródło zdradza, że największym zwolennikiem transferu Romelu Lukaku do Besiktasu jest samo SSC Napoli. Włoski klub liczy, że uwolni się z gigantycznej pensji zawodnika, która wynosi 8,5 miliona euro rocznie. Turcy są gotowi spełnić finansowe żądania Belga, więc w niedalekiej przyszłość faktycznie może dojść do transferu.

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Konflikt pomiędzy Romelu Lukaku a SSC Napoli rozpoczął się po tym, jak Belg poprosił klub o zgodę na wyjazd do ojczyzny w związku z pogrzebem bliskiej osoby. Według relacji jego brata – Jordana – władze włoskiego klubu odmówiły, a późniejsze pozostanie napastnika w ojczyźnie i niestawienie się na treningu doprowadziły do otwartego sporu między obiema stronami.

Romelu Lukaku ma na koncie 45 występów w koszulce SSC Napoli. Belg dla włoskiego klubu strzelił 15 goli, a także zaliczył 11 asyst.