Przerwa Vlahovicia może być dłuższa. Czarny scenariusz coraz bardziej realny

Dusan Vlahović doznał poważnej kontuzji w meczu z Cagliari i według „Tuttosport” rośnie szansa na operację. Napastnik nie wróci do gry przed marcem, a przerwa może potrwać nawet cztery miesiące.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović stoi przed decyzją o operacji po poważnym urazie uda

Dusan Vlahović przeżywa najtrudniejszy moment w sezonie. Napastnik Juventusu doznał poważnego urazu w starciu z Cagliari, gdy próbował uderzyć piłkę z lewej nogi. Poczuł nagły ból, złapał się za udo i natychmiast poprosił o zmianę. Zszedł z boiska niemal ze łzami w oczach. – Zrobiłem sobie bardzo dużą krzywdę – miał powiedzieć Luciano Spallettiemu, który po meczu potwierdził skalę problemu.

Wyniki badań przeprowadzonych w J Medical nie pozostawiły wątpliwości. Diagnoza to uszkodzenie wysokiego stopnia w obrębie połączenia mięśniowo-ścięgnistego przywodziciela długiego lewej nogi. To jeden z najpoważniejszych urazów mięśniowych, które mogą spotkać napastnika. Klub nie podał oficjalnie czasu przerwy, bo wszystko zależy od metody leczenia.

Według „Tuttosport” coraz bardziej prawdopodobna jest operacja. Vlahovic może podążyć drogą Kevina De Bruyne, który przeszedł podobny zabieg w Napoli. Interwencja chirurgiczna mogłaby przyspieszyć powrót, ale wciąż oznaczałaby długie miesiące rehabilitacji.

Szacuje się, że przerwa potrwa od trzech i pół do czterech miesięcy. Przy optymistycznym scenariuszu Vlahovic wróci do gry w drugiej połowie marca. Bardziej realistyczny termin to początek kwietnia. Oznacza to, że opuści około dwudziestu spotkań, w tym kluczowe mecze z Napoli, Romą, Interem, Bologną, Lazio i Como. Nie zagra także w ostatnich trzech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie Juventus walczy o awans.

Dla Spallettiego to ogromny cios. Klub będzie musiał znaleźć sposób, by przez kilka miesięcy radzić sobie bez swojego podstawowego napastnika. Decyzja o operacji zapadnie w najbliższych dniach.

