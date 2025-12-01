Juventus w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez Dusana Vlahovicia. Reprezentant Serbii w meczu z Cagliari doznał urazu mięśniowego. Klub ujawnił diagnozę.

Nderim Kaceli/ Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus traci napastnika

Już w 31. minucie sobotniego spotkania Juventus – Cagliari trener Luciano Spalletti został zmuszony do wprowadzenia na murawę Jonathana Davida. Kanadyjczyk zastąpił Dusana Vlahovicia, który nie był w stanie kontynuować gry. Uraz serbskiego napastnika wydawał się poważny.

Dwa dni później z Turynu nadeszły niepokojące wieści. 25-latek nie pomoże swoim kolegom w najbliższym kilkunastu meczach:

– W związku z problemem mięśniowym, który wystąpił podczas meczu Juventus – Cagliari, dziś rano Dusan Vlahovic został poddany szczegółowym badaniom radiologicznym w J|medical. Badania instrumentalne wykazały poważne uszkodzenie połączenia mięśnia i ścięgna długiego przywodziciela lewej nogi. Konieczne będą dalsze konsultacje medyczne w celu ustalenia najbardziej odpowiednich metod leczenia – tak brzmi oficjalny komunikat.

Wszystko wskazuje na to, że Vlahović może pauzować od kilku do nawet kilkunastu tygodni. Jedno jest pewne – w tym roku już nie zobaczymy go na boisku.