FC Barcelona i Real Madryt powalczą o gwiazdę wartą 70 mln euro

Real Madryt monitoruje sytuację Nathaniela Browna, jednego z najbardziej obiecujących niemieckich obrońców. Według Sky Sports piłkarzem interesują się także Barcelona, co zapowiada gorące lato.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Real Madryt i Barcelona obserwują Browna z Eintrachtu

Real Madryt analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień na lato. Klub zwrócił uwagę na Nathaniela Browna, lewego obrońcę Eintrachtu Frankfurt. Według Sky Sports skauci Los Blancos oglądali jego występy przeciwko Kolonii i Atalancie. Zawodnik budzi rosnące zainteresowanie, bo od miesięcy wyróżnia się w Bundeslidze.

Barcelona również ma Browna na swojej liście, podobnie jak Manchester United. Eintracht jest jednak przekonany, że piłkarz odejdzie tylko za bardzo wysoką kwotę. Klub oczekuje od 60 do 70 milionów euro. To ogromny wzrost wartości w porównaniu z trzema milionami, które zapłacono za niego po odejściu z Norymbergi.

Brown rozegrał w Eintrachcie 51 spotkań. Strzelił cztery gole i zaliczył dziewięć asyst. Debiutował już w reprezentacji Niemiec. Pomaga mu styl gry oparty na szybkości, intensywności i swobodnym włączaniu się do ofensywy. System trójki obrońców pozwala mu grać jako wahadłowy, a momentami nawet jako skrzydłowy.

Zainteresowanie Brownem jest duże także w Anglii. Media wskazują, że Arsenal, Liverpool oraz Manchester City obserwują rozwój zawodnika. Jego profil idealnie wpisuje się w sposób gry wielu zespołów, a jego dynamika sprawia, że może być wzmocnieniem niemal od razu.

Real Madryt wzmocnił lewe skrzydło obrony minionego lata, wykupując Alvaro Carrerasa. W kadrze są również Ferland Mendy i Fran Garcia. Obaj mają jednak niepewną przyszłość, bo nie grają regularnie. Sam Carreras radzi sobie dobrze także w roli środkowego obrońcy, co daje większą elastyczność taktyczną.

