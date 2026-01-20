Piotrowski kontuzjowany. Wiadomo, ile będzie pauzować

Jakub Piotrowski w ostatnim meczu Serie A doznał - jak się wydawało - paskudnej kontuzji. Udinese poinformowało teraz, że pauza potrwa "tylko" cztery tygodnie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Piotrowski będzie pauzować cztery tygodnie

Jakub Piotrowski to z całą pewnością jeden z tych graczy, którego kariera w ostatnich latach nabrała sporego tempa. Przez spory czas bowiem wydawało się, że pomocnik gdzieś utkwi na Zachodzie Europy, ale po transferze do Łudogorca Razgrad zdecydowanie się odbudował. Szybko stał się liderem zespołu oraz czołową postacią ligi. To przełożyło się na transfer do Udinese Calcio.

Włoska przygoda reprezentanta Polski trwa dość pozytywnie, szczególnie, że mowa o klubie, w którym liczba Polaków lub osób związanych z naszym krajem jest spora. Niemniej podczas ostatniego meczu włoskiej Serie A Jakub Piotrowski doznał bardzo poważnej – jak się przynajmniej wydawało – kontuzji. Polak podczas jednego ze starć upadł na ziemię trzymając się za kolano, w telewizyjnych mikrofonach słychać było krzyk bólu. Teraz jednak klub poinformował o dość optymistycznej diagnozie.

​​- Po badaniach diagnostycznych Jakub Piotrowski doznał skręcenia prawego kolana, z uszkodzeniem więzadeł stawowych.

Zawodnik rozpoczął już rehabilitację zachowawczą i spodziewany jest powrót do zdrowia w ciągu czterech tygodni – czytamy na oficjalnej stronie Udinese.

Jakub Piotrowski w tym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 4,5 miliona euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

