Górnik potwierdził sprowadzenie skrzydłowego

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie wyśmienicie. Z całą stanowczością można powiedzieć, że zespół Trójkolorowych jest największą sensacją (pozytywną) w PKO Ekstraklasie. Trójkolorowi z przytupem rozpoczęli tę kampanię, a z czasem potwierdzili formę. Po rundzie jesiennej na ich koncie jest w sumie 30 punktów, co przekłada się na drugie miejsce w tabeli.

Wszystko zapowiada więc, że na wiosnę zespół z Górnego Śląska powalczy o mistrzostwo Polski. I choć zadanie z pewnością nie będzie łatwe, to pomóc w jego realizacji mają nowe twarze. Tych w tym okienku w Zabrzu jest kilka, a właśnie do klubu dołączyła kolejna. Górnik potwierdził, że na zasadzie transferu definitywnego do klubu przeniósł się Mathias Sauer z norweskiego Egersunds IK. To potwierdzenie naszych informacji, o czym jako pierwszy pisał Piotr Koźmiński.

Mathias Sauer z wiceliderem PKO Ekstraklasy związał się długą umową do końca czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. 21-letni Duńczyk w tym sezonie na koncie ma jeden mecz. Łącznie na poziomie ligi norweskiej ma 27 występów i jedno trafienie oraz dwie asysty. Poza tym grał także w rodzimej lidze oraz kilkukrotnie reprezentował młodzieżowe zespoły Królestwa Danii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

