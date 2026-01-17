Reprezentant Polski doznał kontuzji. Dramatyczne sceny w Serie A [WIDEO]

Jakub Piotrowski kontuzjowany
Udinese Calcio sprowadziło Jakuba Piotrowskiego latem ubiegłego roku z Łudogorca Razgrad za trzy miliony euro. Trener Kosta Runjaić od początku wykazywał duże zaufanie do Polaka, który jest 13-krotnym reprezentantem Polski. 28-latek w bieżącym sezonie rozegrał w barwach włoskiego klubu 21 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę.
W sobotnim meczu przeciwko Interowi Mediolan w ramach 21. kolejki Serie A Piotrowski wyszedł w podstawowym składzie. W 41. minucie doszło do dramatycznej sytuacji, w której uczestniczył polski pomocnik. Kamery uchwyciły, jak źle postawił nogę. Piotrowski upadł na murawę i wydając krzyk bólu.
Na ten moment nie ma jeszcze informacji, jak poważna jest kontuzja byłego zawodnika Pogoni Szczecin ani jak długo może być wyłączony z gry. W zespole gości zagrał także Piotr Zieliński, który został zmieniony w 88. minucie. Nerazzurri wygrali (1:0) po trafieniu Lautaro Martineza w 20. minucie.
Udinese aktualnie zajmuje 10. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 26 punktów. W następnej serii gier podopieczni Runjaicia zmierzą się z Hallesem Verona.