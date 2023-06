Podczas pobytu na urlopie do domu Piotra Zielińskiego wtargnęli włamywacze. Złodzieje okradli reprezentanta Polski. Aktualnie trwa szacowanie strat. O szczegółach pisze "Corriere dello Sport".

fot. Imago/La Presse Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński po wyczerpującym sezonie przebywa na urlopie w Sardynii

Podczas nieobecności Polaka do jego domu włamali się złodzieje

Aktualnie nie wiadomo, co padło łupem włamywaczy

Reprezentant Polski ofiarą włamania i kradzieży

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo wyczerpujący, ale i niezwykle udany sezon. Wraz z Napoli sięgnął po długo wyczekiwane mistrzostwo Włoch, przy okazji docierając do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Od niedawna reprezentant Polski przebywa wraz ze swoją rodziną na wakacjach w Sardynii.

Podczas jego nieobecności doszło do bardzo nieszczęśliwej sytuacji. Do domu pomocnika wtargnęli włamywacze, którzy dokonali kradzieży. Policja zainterweniowała i zabezpieczyła całą posesję. Aktualnie trwa liczenie strat, gdyż nie wiadomo, co padło łupem złodziei.

“Corriere dello Sport” informuje, że spod domu Zielińskiego zniknął samochód, który udało się szybko odnaleźć. O pozostałych szczegółach dowiemy się w niedalekiej przyszłości.

